Murat Sancak'tan hakeme sert eleştiri
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, sosyal medya hesabından Adana Demirspor - Atakaş Hatayspor maçının hakemi Mert Güzenge'yi eleştirdi.
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Adana Demirspor - Atakaş Hatayspor maçının oynandığı sırada karşılaşmanın hakemi Mert Güzenge'yi hedef aldı.
Murat Sancak, sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunarak maçın hakemi Mert Güzenge'yi eleştirdi.
Murat Sancak yaptığı paylaşımda, ''Adana'da statta büyük bir komedi oynanıyor. Statta siyah formalı biri var diyorlar ama ben göremiyorum. TFF'nin de MHK'nin de gördüğünü düşünüyorum, net ortada. Oynatmıyor, oynattırmıyor." ifadelerini kullandı.
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