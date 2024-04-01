Murat Sancak'tan TFF'ye istifa çağrısı: 'Ne kadar korkak ve eyyamcı...'

Adana Demirspor'un eski başkanı Murat Sancak, Türkiye Futbol Federasyonu ve tüm kurullarını istifaya davet etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.04.2024 - 13:48
Murat Sancak'tan TFF'ye istifa çağrısı: 'Ne kadar korkak ve eyyamcı...'
Abone Ol google-news

Adana Demirspor'un eski başkanı Murat Sancak, Trabzonspor - Fenerbahçe maçının disiplin sevklerinin açıklanmasının ardından sosyal medyadan bir açıklama yaptı.

Murat Sancak, açıklamasında TFF ve tüm kurullarını istifaya davet ettiğini söyledi.

Murat Sancak'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde;

"Güçlünün TFF'si, emirle karar veren disiplin kurulu, çeteleşmiş MHK, adil karar veremeyecek, tahkim, futbolseverler nezdinde yok hükmündesiniz artık."

"KORKAK VE EYYAMCI!"

"Ben daha önce söylemiştim, seyirci sahaya inmemeli, inerse futbolcu refleks olarak karşılık verir. 4 büyük kulüp için de söylemiştim. Benim görüşüme katılıyorsan, disiplin talimatını değiştirir ondan sonraki olayları o karara göre sonuçlandırırsın. Önceden olmuş bir disiplin suçu öncekiler gibi karara bağlamak ve müteakip eden salı günü sevk ve ilk perşembe günü karar vermek mecburiyetiniz varken, keyfi olarak 13 gün sonra sevk etmek ve üstelik tedbirsiz olarak karar vermeniz, ne kadar korkak ve eyyamcı olduğunuz ortaya çıkmıştır."

"TFF VE TÜM KURULLARI İSTİFA"

"Misyonunuzu tamamladınız, gitmiyorsanız, sizin yöneticilerinize sesleniyorum, onuru şerefi olan bu yönetimde kalmaz, kalan sizlerde bu trajikomik karara ortaksınız. Fenerbahçe büyük camiadır, onları da töhmet altında bıraktınız, bu yanlış karar da onları rahatsız eder. Fenerbahçe ligden çekilmesin ya da kupa maçını oynasın diye şirinlik yapıyorsanız, ne Fenerbahçe camiası yutar ne de futbolseverler. TFF VE TÜM KURULLARINI İSTİFAYA DAVET EDİYORUM. Düşün futbol camialarının yakalarından, bütün futbol takımları yöneticilerine bu liglerde figüran olmayın, sesiz kalırsanız, siz de figüran olarak kalacaksınız, BİR FUTBOLSEVER AÇIKLAMASI"


murat sancak haberleri TFF haberleri istifa haberleri

İlgili Haberler

Murat Sancak'tan flaş paylaşım: 'Bir babayiğit çıkar, devranı yerle yeksan eder'

Murat Sancak'tan flaş paylaşım: 'Bir babayiğit çıkar, devranı yerle yeksan eder'
Adana Demirspor başkanlığını bırakmıştı: Murat Sancak'tan şoke eden açıklama!

Adana Demirspor başkanlığını bırakmıştı: Murat Sancak'tan şoke eden açıklama!
Sosyal medyadan duyurdu: Murat Sancak'tan başkanlık kararı!

Sosyal medyadan duyurdu: Murat Sancak'tan başkanlık kararı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

İbibik 'Lisa', 7'nci yılda da aynı yuvaya geldi

İbibik 'Lisa', 7'nci yılda da aynı yuvaya geldi
Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek seçim başarısını duyurdu: Muhtarlık kazandık!

Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek seçim başarısını duyurdu: Muhtarlık kazandık!
Bayern Münih-Dortmund maçı öncesi terör alarmı!

Bayern Münih-Dortmund maçı öncesi terör alarmı!
Son dakika… Murat Kurum’dan ilk açıklama

Son dakika… Murat Kurum’dan ilk açıklama
Fatih Terim'den sert tepki: 'Hakemlerden genelde bahsetmem ama...'

Fatih Terim'den sert tepki: 'Hakemlerden genelde bahsetmem ama...'
Davullar, zurnalar, Türk bayrakları… İstanbul’da yurttaşlar sokaklara akın etti!

Davullar, zurnalar, Türk bayrakları… İstanbul’da yurttaşlar sokaklara akın etti!
Ali Koç ve futbolcular bir araya geldi: Fenerbahçe kritik toplantıda konuşulanları duyurdu!

Ali Koç ve futbolcular bir araya geldi: Fenerbahçe kritik toplantıda konuşulanları duyurdu!
TİP lideri Erkan Baş’ın Gebze’deki performansı hayal kırıklığı yarattı: Yüzde 20 barajını geçemedi!

TİP lideri Erkan Baş’ın Gebze’deki performansı hayal kırıklığı yarattı: Yüzde 20 barajını geçemedi!