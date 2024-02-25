Sosyal medyadan duyurdu: Murat Sancak'tan başkanlık kararı!
Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da başkan Murat Sancak, başkanlığı Metin Korkmaz'a devrettiğini açıkladı.
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, başkanlığı Metin Korkmaz'a devrettiğini duyurdu.
Murat Sancak yaptığı açıklamada, "Çok değerli Adana Demirspor taraftarları, şu dakika itibarıyla başkanlığı Metin Korkmaz'a devrediyorum. Niye, niçin diye sorgulamayın, öyle gerektiği için. Nedenini ve niçinini sezon sonu bir basın toplantısıyla anlatırım. Sizlerden çok ricam Metin Korkmaz'ın etrafında kenetlenin ve gereken desteği verin. Bana saygı duyuyorsanız ve bu takımı seviyorsanız destek verin. Daha güçlü yarınlara diyorum. Hakkınızı helal edin, benim hakkım varsa helaldir. Allah'a emanet olun, bu takım ligde kalacaktır merak etmeyin. Bu hale gelmesine sebep olanlarla birebir uğraşacağıma." ifadelerini kullandı.
Kamuoyuna duyuru— Murat Sancak (@MuratSancakMt) February 25, 2024
Çok değerli Adanademirspor taraftarları,şu dakika itibarıyla başkanlığı metin Korkmaz’a devrediyorum,niye niçin diye sorgulamayın,öyle gerektiği için nedenini ve niçinini sezon sonu bir basın toplantısıyla anlatırım,sizlerden çok ricam metin korkmazın etrafında…
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