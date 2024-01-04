'Ödeme sorunları var' demişti: Murat Sancak'tan flaş paylaşım!

Yayınlanma: 04.01.2024 - 12:51

Güncelleme: 04.01.2024 - 12:54

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, ücretini alamadığını iddia eden M'Baye Niang'a yapılan ödemeleri paylaştı.

Niang Fransız basınına yaptığı açıklamada "Beni zorlayan bazı ödeme sorunları var. Bazı gecikmeleri kabul edebilirsiniz ama bu dört aya kadar uzadı. Bir kısmını halletmiş olsalar bile bu benim sahaya odaklanmamı engelliyor" ifadelerini kullanmıştı.

'BİR EURO ALACAĞIN YOK'

Başkan Sancak ise sosyal medya hesabından Senegalli futbolcuya yanıt vererek "Yalan söylüyorsun, bir Euro alacağın yok. Alacağın olsaydı, sözleşmeni feshedip gidebilirdin. O yüzden gitmek istediğini söyleyince 'Bonservis getir, git' dedik. Uğurlar ola, dört gözle teklifleri bekliyoruz" paylaşımını yapmıştı.

YAPILAN ÖDEMEYİ PAYLAŞTI

Murat Sancak bugün ise M'Baye Niang'a yapılan ödemeleri gösteren bir tablo paylaştı.

İşte Murat Sancak'ın yaptığı paylaşım: