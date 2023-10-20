Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop Spor Kulübü'nden süper başlangıç

Vodafone Sultanlar Ligi 2.hafta mücadelesinde Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop Spor Kulübü, Nilüfer Belediyesi'ni 3-2 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.10.2023 - 15:19
Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop Spor Kulübü'nden süper başlangıç
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Antalya’nın kadınlar voleyboldaki markası Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop Spor Kulübü, Vodafone Sultanlar Ligi maçında deplasmanda Çukurova Belediyesi Spor Kulübü’nü 3-0 mağlup etmişti. 

İkinci maçında da ilk kez seyircisinin karşına çıkan Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop Spor Kulübü Süleyman Evcilmen Kapalı Spor Salonu’nda Nilüfer Belediyesi’ni konuk etti ve lige süper bir giriş yaptı.

Bu sezon iddialı bir takım kuran Muratpaşa Belediyesi voleybol takımı, seyirciyisle de bütünleşmiş durumda.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, başarıdan başarıya koşan voleybol milli takımının yarattığı havanın Antalya’ya da olumlu yansıdığını söyledi. 

Uysal, "Voleybol Türkiye’nin en gözde branşı. Muratpaşa Belediye takımımız da minik voleybolcu adaylarına rol model oluyorlar. Ayrıca Muratpaşa seyircisinin desteği hem sporcular hem bizler için çok değerli" dedi.


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