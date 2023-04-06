Müsabakada kırılan parmağıyla 75 dakika oynadı, Rize’ye döner dönmez ameliyata alındı

Yayınlanma: 06 Nisan 2023 - 09:13

Güncelleme: 06 Nisan 2023 - 09:13

29 Mart Çarşamba günü TFF 2. Lig Kırmızı Grup temsilcisi Pazarspor’un Antalya deplasmanında Serik Belediyespor ile oynadığı ligin 29. Hafta karşılaşmasında forma giyen 19 yaşındaki genç futbolcu Eyüp Ensar Bozkurt, maçın 15. dakikasında yere düştü.

Elindeki ağrıya aldırış etmeden kulübede elini sardırarak oynamaya devam eden genç futbolcu 90. dakikaya kadar mücadele etti. Maçın içerisinde de devam eden ağrısının maç sonuna yaklaşırken daha da artması üzerine oyundan çıktı. Aynı gece uçakla döndüğü memleketi Rize’de hastaneye giden Eyüp Ensar’ın çekilen röntgen sonucu başparmağının eklem yerinden koptuğu tespit edildi.

Hafta başında RTEÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Doktor Öğretim Üyesi Cengiz Kazdal tarafindan ameliyat edilen futbolcunun başparmağına yaklaşık 1,5 saat süren operasyon sonucu vida takıldı. Takımına karşı yaptığı fedakarlık ile taraftardan alkış toplayan genç yeteneğin 1 ay sahadan uzak kalacağı öğrenildi.