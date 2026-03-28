Muslera geri döndü: Uruguay ile İngiltere berabere kaldı!

28.03.2026 09:34:00
Cumhuriyet Spor
Uruguay, İngiltere ile hazırlık karşılaşmasında 1-1 berabere kaldı. Bu maçta Fernando Muslera 3.5 yıl sonra ilk kez milli formayı giydi.

Liglere verilen milli arada İngiltere ile Uruguay dostluk maçında karşılaştı.

Wembley Stadyumunda oynanan mücadelede kazanan çıkmadı ve mücadelede 1-1'lik skorla tamamlandı.

İlk yarısı sessiz geçilen maçta perde 81. dakikada Ben White ile bulduğu gol ile açıldı.

Bu gole karşılık olarak Uruguay, 90+4. dakikada Valvarde ile penaltıdan skoru tayin etti.

3.5 YIL SONRA İLK KEZ

Uruguay'da Fernando Muslera, Haziran 2022'den sonra ilk defa milli takım forması ile sahaya çıktı.

Başarılı file bekçisi maçı 4 kurtarışla tamamladı.

İlgili Haberler

Copa America'da üçüncülük penaltılarla Uruguay'ın!
Copa America'da üçüncülük penaltılarla Uruguay'ın! Copa America'da Uruguay, Kanada'yı penaltılar sonucunda geçerek turnuvayı 3. tamamladı.
Uruguay ve Brezilya maçları öncesi... Arjantin'den flaş Lionel Messi kararı!
Uruguay ve Brezilya maçları öncesi... Arjantin'den flaş Lionel Messi kararı! Amerikan Ulusal Futbol Ligi (MLS) ekibi Inter Miami'de forma giyen Lionel Messi'nin sakatlığı nedeniyle Arjantin Milli Takımı aday kadrosundan çıkarıldı.
Uruguay, sahasında Venezuela'yı rahat geçti!
Uruguay, sahasında Venezuela'yı rahat geçti! Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nin 16. haftasında Uruguay, sahasında Venezuela'yı 2-0 mağlup etti.