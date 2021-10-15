Muslera, Neymar'lı Brezilya'yı durduramadı
Brazilya, evinde Uruguay'ı 4-1 yenerken Galatasaray'ın kaleci Fernando Muslera da maçta Uruguay'ın kalesinde yer aldı
2022 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde 12. maçlar oynandı.
10 takımın tek grupta mücadele ettiği elemelere, 5 karşılaşmayla devam edildi.
Brazilya, evinde Uruguay'ı 4-1 yenerken Galatasaray'ın kaleci Fernando Muslera da maçta Uruguay'ın kalesinde yer aldı. Brazilya'nın golleri 10. dakikada Neymar, 18. ve 58. dakikada Raphinha ve 83. dakikada Gabriel'den gelirken Uruguay'ın tek golü ise, 77. dakikada Luis Suarez'den geldi.
Arjantin ise evinde Peru'yu 1-0 yendi. Maçın tek golü 43. dakikada Lautaro Martinez tarafından kaydedildi. Arjantin takımının yıldız futbolcusu Lionel Messi de ilk 11'de başladığı maçın tamamında sahada kaldı.
Alınan sonuçlarla bir maç eksiği bulunan Brezilya 31 puanla lider, Arjantin ise 25 puanla 2. sırada yer aldı. Bu iki ekibi, 17 puan toplayan Ekvador ile 16 puanlı iki ekip Kolombiya ve Uruguay izledi.
Grupta ilk 4'e girecek ekipler, Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'na doğrudan katılacak. Grupta 5. olan takım ise play-off oynamaya hak kazanacak.
Oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:
Brezilya-Uruguay: 4-1
Arjantin-Peru: 1-0
Kolombiya-Ekvator: 0-0
Bolivya-Paraguay: 4-0
Şili-Venezuela: 3-0
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