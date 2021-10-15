Spor yazarı Hıncal Uluç'tan milli futbolcu Burak için ağır sözler

15 Ekim 2021 Cuma, 08:03

Spor yazarı Hıncal Uluç, Letonya maçının son anlarında kazandırdığı penaltıyla 3 puanı getiren Burak Yımaz'ı adeta topa tuttu. Ünlü yorumcu, milli futbolcunun hakemi kandırmaya yönelik hareketlerinden duyduğu rahatsızlığı ifade etti.

Burak hakkında "Sahaya futbol oynamak için değil, sahtekârlıklarını hakeme yutturmak için çıkmıştı sanki" ifadelerini kullanan Uluç, Yılmaz'ın milli takım kaptanlığına layık olmadığını da öne sürdü.

'KUNTZ NASIL 90 DAKİKA TAHAMMÜL ETTİ?'

Ünlü gazeteci şu yorumda bulundu: "Alman hoca Kuntz'un o Burak'a 90 dakika nasıl tahammül ettiğini soran biri çıktı galiba skorcu medyamızda. Burak takımın en kötü, en etkisizlerinden biriydi. Ama asıl fenası, Türk Milli Takımı kaptanlığına layık değildi. Sahaya futbol oynamak değil, sahtekârlıklarını hakeme yutturmak için çıkmıştı sanki."

Burak Yılmaz'ın hakemleri aldatmayı alışkanlık haline getirdiğini vurgulayan Uluç, "Gerçek bir hakem, onun bu sahtekârlıklarına 2 sarı kartı on defa çıkarırdı. İsveçli hakem göz yumdu da oyunda kaldı, sadece Kuntz tahammül ettiği için değil. Penaltı VAR'dan geldi.

İsveçli hakem, Burak'ın düşmelerini yutmaması gerektiğine inanmıştı çünkü. VAR davet etti. İsveçli ile biz de baktık ekrana. Penaltı penaltıydı. Karar doğruydu. Ama bir şey dikkatli gözlerden kaçmadı. Burak o penaltıyı almak için oynamıştı o pozisyonu. Topu değil, penaltıyı almak için. Ve bu defa başarmıştı" diye yazdı.

'BURAK ZEKİ VE ÇEVİK AMA...'

Hıncal Uluç görüşlerini şöyle noktaladı: "Ben bu kadar sahtekârlığa başvuran, topla değil hakemle oynayan birinin Türk gençlerine rol model olmasını hazmedemiyorum. Burak, Mustafa Kemal'in istediği 'sporcu' tarifindeki zekâya ve çevikliğe sahip. Ama ne yazık ki 'ahlaklı' değil. Sportmen değil yani. O zaman hem de Türk Milli Takım Kaptanı olmaya hakkı var mı? Burak kardeşim! Ya kendine geleceksin. Ya da birileri seni yola getirecek!"

Kaynak: Ajansspor