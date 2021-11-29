Mustafa Cengiz'in cenazesi son kez Nef Stadyumu'na getirildi

29 Kasım 2021 Pazartesi, 14:05

Galatasaray Spor Kulübü'nün 37. başkanı Mustafa Cengiz hayatını kaybetti.

Cengiz'in cenazesi, bugün ikindi namazında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde kılınacak cenaze namazıyla kaldırılacak. Cengiz'in naaşı, Ulus Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Mustafa Cengiz, başkanlığının son 1 yıllık bölümünde ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele etmişti. 2020 yılının ilk aylarında rahatsızlığı ortaya çıkan Mustafa Cengiz, beyninden ve midesinden bir dizi operasyon geçirmişti. Cengiz, bu süreçte uzun süre tedavi görse de tedavilerden beklenen yanıtı alamadı ve 71 yaşında hayata gözlerini yumdu.

GALATASARAY'A SON VEDA

Galatasaray eski başkan yardımcısı Yusuf Günay'ın oğlu Burak Günay, sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu. Günay, eski Galatasaray başkanı Mustafa Cengiz'in cenazesinin son kez Nef Stadyumu'na getirildiği bir video paylaştı. Paylaşıma, "Kulübe son veda" notu düştü.