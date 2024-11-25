Mustafa Denizli'den Arda Turan iddialarına flaş yanıt: 'Böyle bir mantık olabilir mi?

Yayınlanma: 25.11.2024 - 15:32

Güncelleme: 25.11.2024 - 15:32

Türk futbolunun deneyimli teknik adamlarından Mustafa Denizli, HT Spor canlı yayınında dikkat çeken ifadeler kullandı.

Hakemlerin hata yapmasının ardından özellikle sosyal medyada gündeme gelen, "Kafalarının arkalarında başka bir şey var" gündemini değerlendiren Mustafa Denizli, Süper Lig'deki Galatasaray - Eyüpspor maçıyla ilgili de dikkat çeken ifadeler kullandı.

Mustafa Denizli, "Tesadüf bir kanalda rastladım. Eyüpspor'da bu hafta 3 oyuncu sarı kart görmüş ve Galatasaray maçında oynayamayacakmış. Bunun arkasından türlü komplo teorileri mümkün mü ya!" dedi.

'BÖYLE BİR MANTIK OLABİLİR Mİ?'

Denizli, Galatasaray - Eyüpspor maçıyla ilgili sözlerinin ardından moderatör tarafından gelen, "Arda da kendini attırmak istedi, attıramadı var bir de" şeklinde hatırlatmanın ardından, "Arda'nın kulübede olmadığı maçlarda Eyüpspor kazandı. Böyle bir mantık olabilir mi? İnsanın bu kadar beyninin arkasında çok farklı düşünceler olabilir mi? Kulübede olmadığı maçları kazanıyor. Böyle bir şey olabilir mi? Futbol heyecanı içerisinde, maç heyecanı içerisinde hiçbir insan evladı böyle bir şey düşünebilir mi; "Ben sarı kart göreyim." Bu sadece Eyüpsporlu oyuncular için değil, her futbolcu için öyle Benim hayatım geçti futbolun içinde. Hayatta böyle bir futbolcu profili bulamazsınız. Yok başkanı da Galatasaray sempatizanıymış. Bir insan böyle bir şeyi nasıl düşünebilir?" diye konuştu.

'GALATASARAY YOLU AÇILIR'

Mustafa Denizli, son sözlerle açıklamalarını tamamladı:

"Bunu konuşan insanlar, bunu nasıl düşünmez? Arda, Galatasaray'ı yenerse, Galatasaray yolu açılır. Bu mantığı nasıl terse çeviriyorlar? Yazık değil mi bu insanlara?"

'İNSANLARIN KAFASINI NEDEN KARIŞTIRIYORSUNUZ'

"Bir futbolcu, Eyüp'te oynayan bir oyuncu, ona sezon başında, "Bu ligde 8 tane maç oynayacaksın, hangi maçlarda oynamak istersin?" Başka bir şey söyler mi ya? Böyle bir mantıkla insanların neden kafasını karıştırıyorsunuz? Neden insanları töhmet altında bırakıyorsunuz? Sadece Eyüplü oyuncular veya Arda için değil, hepsi için."

'KAFASININ ARKASINDA BAŞKA BİR ŞEY VAR'

"Hakem için de öyle. Yanlış bir karar. "Kafasının arkasında başka bir şey var" Niye olsun arkadaş? Bu işten emek yiyen, istikbal bekleyen insan, neden kafasının arkasında başka bir şey olsun? Kafasının arkasında başka bir şey olan insanın bir yere gitme şansı zaten yoktur, bunu bilmiyor mu? Bu sadece futbolda değil, ticarette de siyasette de böyle. Kafasının arkasında başka şeyler taşıyan insanın bir yerde başarıya gitme şansı yoktur. Bunu insanlar neden değerlendirmiyor? Hep olumsuz yönden bakıyorlar. Nasıl bir ülkeyiz biz ya!"