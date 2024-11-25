Galatasaray'da Mauro Icardi için kritik karar haftası!
Galatasaray'da sakatlığı bulunan Mauro Icardi'nin ameliyatı için bu hafta karar verileceği iddia edildi.
Galatasaray'ın Tottenham'ı 3-2 yendiği UEFA Avrupa Ligi maçında çapraz bağları kopan Mauro Icardi'nin sakatlığında kritik bir döneme girildi.
Wanda Nara ile yaşadığı sorunlar nedeniyle 15 gün önce Arjantin'e giden İcardi, bu hafta İstanbul'a dönecek.
TARİH BELİRLENECEK
Sabah'ta yer alan habere göre; sağ diz ön çapraz bağında kopuk bulunan yıldız oyuncu, kulüp doktorları ile operasyon tarihini bu hafta belirleyecek.
Ödeminin inmesi için 3 haftalık süre biterken İstanbul'da futbolcunun MR'ı çekilecek.
İcardi'nin Roma ya da İstanbul'da ameliyat olmak için kararsız olduğu öğrenildi. Galatasaray, yurt dışında ameliyat olursa İcardi için bir sağlık heyeti görevlendirecek.
Etiketler: #mauro icardi #galatasaray #ameliyat
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