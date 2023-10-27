Melih Saatçı yazdı: "Beşiktaş takımı tecrübeli bir teknik direktörü de mi hak etmedi!"

Yayınlanma: 27.10.2023 - 08:11

Güncelleme: 27.10.2023 - 08:11

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu 3.karşılaşmasında deplasmanda Bodo Glimt takımına 3-1 mağlup oldu. Melih Saatçı, karşılaşmayı Cumhuriyet.com.tr için değerlendirdi.

Melih Saatçı'nın değerlendirmesi şu şekilde:

"Beşiktaşlı oyuncuların ruhu gitmiş, sahada gezinen, kaleci dahil 11 oyuncu topluluğu…Tamam yönetimsel sorunlar var, teknik heyetin zayıf ama bu kadar da formanın hakkını vermemezlik yapılır mı!

İki yarı seyrettik, Beşiktaş’ın sol kanadı otoban olmuş, vızır vızır rakip kanat oyuncuları geçiyor…!Kaleci Mert ne yapsın ! Onana diye bir oyuncu alınmış ,adamın bir tane ileriye pasını görmediğimiz gibi nerede duracağından bir haber ! Burak Yılmaz kimse keşfedememiş sen mi keşfedeceksin Onana’yı ki ilk on bire koydun! Genç oyuncuları oynat kimsenin sesi çıkmaz.. Teknik heyete bakıyoruz ,Burak Yılmaz saha kenarında çizgiye çıkamıyor, yardımcısı saha kenarında !Maçın sonunda ardı ardına verilen 3 pozisyon ve gelen 3.gol…

Beşiktaş kulübü çok büyük bir kulüp, büyük bir camia…Tecrübesi olmayan teknik direktör adaylarıyla çalıştırılacak bir kulüp değil. Beşiktaş yönetimine de sesleniyorum, kongre de seçilirsiniz , seçilmezsiniz ama gitme ihtimalinize binaen bu takım iyi bir teknik direktörü de mi hak etmedi! Beşiktaş’ın içinden gelen, ruhunu bilen, çalışkanlığı ve tecrübesi ile Rıza Hoca ile bu geçiş dönemi geçirilebilirdi. En azından saha kenarında olurdu!"