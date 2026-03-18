Cumhuriyet Gazetesi Logo
Fenerbahçe'den prim iddialarına yanıt: 'Bu formayı taşıyan oyuncularımıza haksızlıktır'

18.03.2026 20:14:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Fenerbahçe'den prim iddialarına yanıt: 'Bu formayı taşıyan oyuncularımıza haksızlıktır'

Fenerbahçe, son dönemdeki prim haberleri için resmi siteden açıklama yaptı.

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:

"Son günlerde kamuoyuna yansıyan ve yaklaşık bir ay önce Trabzon maçı dönüşünde uçakta geçtiği iddia edilen diyaloglara ilişkin bazı ifadelerin, bağlamından koparılarak farklı bir amaçla servis edildiğini görmekteyiz.

Söz konusu diyalog, aile içinde, oyuncularımızla gerçekleşen ve profesyonel futbolun doğası gereği her takımda benzer şekilde yaşanabilecek son derece doğal bir iletişimin parçasıdır.

Futbolun içinde bu tür sohbetler ve zaman zaman espri düzeyinde geçen konuşmalar olağandır. Bu tür anlık diyaloglar üzerinden takımımıza dair farklı anlamlar çıkarılması futbolun doğasına aykırıdır.

Oyuncularımızın bu tür başlıklar üzerinden hedef haline getirilmesine müsaade etmeyiz.

Bu takım, sezon boyunca sahada ortaya koyduğu mücadele, birliktelik ve karakterle Fenerbahçe formasının ne anlama geldiğini defalarca göstermiştir.

Bu emeği ve bu duruşu tek bir başlık üzerinden tartışmaya açmak, bu formayı taşıyan oyuncularımıza haksızlıktır.

Fenerbahçe; teknik ekibi, oyuncuları ve yönetimiyle bir bütündür. Bu bütünlüğü hedef alan hiçbir girişime alan açılmayacaktır.

Göreve geldiğimiz günden bu yana kulübümüzde planlı bir prim sistemi uygulanmakta olup, bu sistem oyuncularımızla karşılıklı mutabakatla belirlenmiş ve aynı çerçevede devam etmektedir. Tüm ödemeler belirlenen sistem doğrultusunda, zamanında ve eksiksiz şekilde gerçekleştirilmektedir.

Oyuncularımızın bu tür başlıklar üzerinden yıpratılmasına yol açan yaklaşımlara karşı gerekli hassasiyet gösterilmiş; aile içindeki bir konuşmayı maksadını aşacak şekilde dışarıya taşıyan kişiyle yollarımız ayrılmıştır.

Futbol takımımızın tek odağı; teknik direktörümüz Domenico Tedesco önderliğinde, oyuncularımızla birlikte önümüzdeki maçlar ve hedeflerimiz doğrultusunda mücadelemizi en güçlü şekilde sürdürmektir.

Bu süreçte hocamıza ve oyuncularımıza olan inancımız ve desteğimiz tamdır."

İlgili Konular: #fenerbahçe #Prim #iddia

Levent Mercan'dan Fenerbahçe'ye kötü haber! Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'deki Gaziantep FK maçının ardından yapılan kontrollerde Levent Mercan'ın sol bacak arka adalesinde kısmi yırtık tespit edildiğini açıkladı.
Kupa Senegal'den alınıp Fas'a verilmişti: Tarihi kararda dikkat çeken Fenerbahçe-Galatasaray maçı ayrıntısı! 2025 Afrika Uluslar Kupası finaliyle ilgili Fas'ın yaptığı itirazın ayrıntıları belli oldu. Fas'ın Afrika Futbol Federasyonu'na yaptığı itirazda 2 maçı örnek gösterdiği ve bu maçlardan birinin Fenerbahçe-Galatasaray derbisi olduğu öne sürüldü.
Bursa Büyükşehir Belediyespor sahasında Fenerbahçe Medicana'yı devirdi! Efeler Ligi'nin 25. haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor, evinde ağırladığı Fenerbahçe Medicana'yı 3-1 mağlup etti.