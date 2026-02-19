N'Golo Kante turdan umudunu kesmedi: 'Her şey bitmedi'

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında, geçen günlerde teknik direktörlük görevine Vitor Pereira'yı getiren İngiltere Premier Lig takımı Nottingham Forest'ı ağırladı.

İlk yarıyı 2-0 önde kapatan Nottingham maçı 3-0 kazandı. Bununla birlikte Fenerbahçe'nin tur şansı zora girdi.

Maçın ardından N'Golo Kante açıklamasında; "İstediğimiz sonucu alamadık. İşler istediğimiz gibi gitmedi. daha iyisini yapabilecek potansiyemiz var. Daha ilk maç oynandı, her şey bitmedi. Lig maçını oynayıp rövanş maçında kendimize inanmamız gerekiyor" dedi.