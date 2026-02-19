Cumhuriyet Gazetesi Logo
N'Golo Kante turdan umudunu kesmedi: 'Her şey bitmedi'

N'Golo Kante turdan umudunu kesmedi: 'Her şey bitmedi'

19.02.2026 23:31:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
N'Golo Kante turdan umudunu kesmedi: 'Her şey bitmedi'

Fenerbahçe'nin kış transfer döneminde kadrosuna kattığı N'Golo Kante, 3-0 maplup oldukları Nottingham Forest maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında, geçen günlerde teknik direktörlük görevine Vitor Pereira'yı getiren İngiltere Premier Lig takımı Nottingham Forest'ı ağırladı.

İlk yarıyı 2-0 önde kapatan Nottingham maçı 3-0 kazandı. Bununla birlikte Fenerbahçe'nin tur şansı zora girdi.

Maçın ardından N'Golo Kante açıklamasında; "İstediğimiz sonucu alamadık. İşler istediğimiz gibi gitmedi. daha iyisini yapabilecek potansiyemiz var. Daha ilk maç oynandı, her şey bitmedi. Lig maçını oynayıp rövanş maçında kendimize inanmamız gerekiyor" dedi. 

İlgili Konular: #fenerbahçe #nottingham forest #n'golo kante

İlgili Haberler

Fenerbahçe'de sakatlık: Milan Skriniar oyuna devam edemedi!
Fenerbahçe'de sakatlık: Milan Skriniar oyuna devam edemedi! Fenerbahçe'nin Slovak savunmacısı Milan Skriniar, Nottingham Forest maçında sakatlanarak oyundan çıktı.
Fenerbahçe, Nottingham Forest karşısında turu zora soktu! Fenerbahçe 0-3 Nottingham Forest
Fenerbahçe, Nottingham Forest karşısında turu zora soktu! Fenerbahçe 0-3 Nottingham Forest Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında konuk ettiği Nottingham Forest'a 3-0 mağlup oldu.
Fenerbahçeli Fred ve Jayden Oosterwolde rövanşta yok!
Fenerbahçeli Fred ve Jayden Oosterwolde rövanşta yok! Fenerbahçe forması giyen Jayden Oosterwolde ve Fred, Nottingham karşısında sarı kart görerek rövanş maçında cezalı duruma düştü.