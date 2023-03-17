Naci Ünüvar, Milli Takım tercihini açıkladı!
Trabzonspor'un Ajax'tan kiraladığı 19 yaşındaki futbolcu Naci Ünüvar, milli takım tercihini Türkiye'den yana kullandığını açıkladı.
Trabzonspor'un genç oyuncusu Naci Ünüvar, milli takım tercihini açıkladı.
Bordo mavili takımın Ajax'tan kiraladığı 19 yaşındaki futbolcu Türkiye Milli Takımı'nı seçtiğini duyurdu.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ünüvar, "Ay Yıldızlı formayı gururla temsil etmeye karar aldım. İnşallah Türk Milli takımıyla nice başarılar kazanacağız" ifadelerini kullandı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Muharrem İnce kararını açıkladı
- Ünlü YSK itirafı doğru mu?
- Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken HDP ziyareti açıklaması
- Erdoğan o ismi ekonominin başına getirecek
- Atatürksüz hutbe camiyi karıştırdı
- Prof. Dr. Ercan'dan Mersin'deki depreme ilişkin açıklama
- Erdoğan'ın planı deşifre oldu
- Erdoğan çocuk azarlar gibi Bakan Muş'u azarladı
- Savcı Sayan istifa etti
- Kentsel dönüşüm destek paketi açıklandı