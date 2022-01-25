Royal Hastanesi Bandırmaspor, Burak Süleyman ile yollarını ayırdı
Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Bandırmaspor, Burak Süleyman ile yollarını ayırdığını resmen açıkladı.
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Royal Hastanesi Bandırmaspor, Burak Süleyman ile yollarını ayırdığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, “Bugün yapılan görüşmeler sonucunda profesyonel oyuncularımızdan Burak Süleyman ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kendisine bugüne kadarki emeklerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.” denildi.
ÖFKELENEREK FORMAYI YAKTILAR
Kocaelispor taraftarları, ezeli rakibi Sakaryaspor’a transfer olan Burak Süleyman’ın formasını yaktı. Transfer sonrasında Kocaelispor taraftarı öfkesini, eski futbolcularının formasını yakarak gösterdi. O anları ise cep telefonu ile kaydederek sosyal medya hesaplarından paylaştı.
Kocaelispor'un armasını üzerinden çıkardıkları formayı yakan taraftarların paylaştıkları görüntüde, “Senin yaptığın çok yanlıştı Burak Süleyman, bizim için bittin artık” ifadeleri yer aldı.
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