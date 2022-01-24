Denizlispor'da Fatih Tekke ile yollar ayrıldı
TFF 1.Lig ekiplerinden Altaş Denizlispor'da teknik direktör Fatih Tekke ile yollar ayrıldı. Kasım 2021'de yeşil-siyahlı kulüpte göreve başlayan Tekke, takımın başında çıktığı 16 maçtan sadece 5 galibiyetle ayrıldı.
TFF 1.Lig'de mücadele eden ve küme düşme hattında bulunan Altaş Denizlispor, teknik direktör Fatih Tekke ile yolları ayırdıklarını açıkladı.
Denizlispor'dan yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Teknik Direktör Sayın Fatih Tekke ile yollarını ayırma kararı almıştır. Sayın Fatih Tekke ve ekibine bugüne kadar kulübümüze vermiş oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz." denildi.
Kulübümüz, Teknik Direktör Sayın Fatih Tekke ile yollarını ayırma kararı almıştır.— Altaş Denizlispor (@Denizlispor) January 24, 2022
Sayın Fatih Tekke ve ekibine bugüne kadar kulübümüze vermiş oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz. pic.twitter.com/CJ2A2nlxXI
17 Kasım 2021'de yeşil-siyahlı kulüpte göreve başlayan Tekke, Ege ekibiyle çıktığı 16 maçtan 5 galibiyet, 3 beraberlik, 8 mağlubiyet ile ayrıldı.
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