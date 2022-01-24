Denizlispor'da Fatih Tekke ile yollar ayrıldı

TFF 1.Lig ekiplerinden Altaş Denizlispor'da teknik direktör Fatih Tekke ile yollar ayrıldı. Kasım 2021'de yeşil-siyahlı kulüpte göreve başlayan Tekke, takımın başında çıktığı 16 maçtan sadece 5 galibiyetle ayrıldı.

cumhuriyet.com.tr
24 Ocak 2022 Pazartesi, 18:07
Denizlispor'da Fatih Tekke ile yollar ayrıldı
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TFF 1.Lig'de mücadele eden ve küme düşme hattında bulunan Altaş Denizlispor, teknik direktör Fatih Tekke ile yolları ayırdıklarını açıkladı.

Denizlispor'dan yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Teknik Direktör Sayın Fatih Tekke ile yollarını ayırma kararı almıştır. Sayın Fatih Tekke ve ekibine bugüne kadar kulübümüze vermiş oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz." denildi.

17 Kasım 2021'de yeşil-siyahlı kulüpte göreve başlayan Tekke, Ege ekibiyle çıktığı 16 maçtan 5 galibiyet, 3 beraberlik, 8 mağlubiyet ile ayrıldı. 


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