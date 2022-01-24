Denizlispor'da Fatih Tekke ile yollar ayrıldı

24 Ocak 2022 Pazartesi, 18:07

TFF 1.Lig'de mücadele eden ve küme düşme hattında bulunan Altaş Denizlispor, teknik direktör Fatih Tekke ile yolları ayırdıklarını açıkladı.

Denizlispor'dan yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Teknik Direktör Sayın Fatih Tekke ile yollarını ayırma kararı almıştır. Sayın Fatih Tekke ve ekibine bugüne kadar kulübümüze vermiş oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz." denildi.

Kulübümüz, Teknik Direktör Sayın Fatih Tekke ile yollarını ayırma kararı almıştır.



Sayın Fatih Tekke ve ekibine bugüne kadar kulübümüze vermiş oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz. pic.twitter.com/CJ2A2nlxXI — Altaş Denizlispor (@Denizlispor) January 24, 2022

17 Kasım 2021'de yeşil-siyahlı kulüpte göreve başlayan Tekke, Ege ekibiyle çıktığı 16 maçtan 5 galibiyet, 3 beraberlik, 8 mağlubiyet ile ayrıldı.