Cumhuriyet Gazetesi Logo
Nafia Kuş Aydın bir kez daha dünya şampiyonu

Nafia Kuş Aydın bir kez daha dünya şampiyonu

27.10.2025 18:12:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Nafia Kuş Aydın bir kez daha dünya şampiyonu

Dünya Tekvando Şampiyonası'nda mücadele eden Nafia Kuş Aydın, kadınlar +73 kiloda altın madalya kazandı.

Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre Çin'in Wuxi kentinde düzenlenen organizasyonun 4. gününde tatamiye çıkan Nafia, ilk turu bay geçti. Nafia, Bulgaristan'dan Kalina Boyadzhieva'yı, Fildişi Sahili'nden Katherine Bathily'yi, Polonya'dan Dagmara Haremza'yı ve Büyük Britanya'dan Lauren Williams'ı yenerek adını finale yazdırdı.

30 yaşındaki milli tekvandocu, finalde de Özbek Svetlana Osipova'yı geriden gelip 2-1 mağlup ederek 2023'ten sonra bir kez daha dünya şampiyonu oldu.

Öte yandan erkekler 80 kiloda yarışan Yiğithan Kılıç, ilk turda Kuveyt'ten Bader Elherais'i yendi ancak 2. turda Burkina Faso'dan Faysal Sawadogo ile yaptığı maçı kaybederek elendi.

Türk tekvandocuların 2025 dünya şampiyonasının 4. günü sonundaki madalya sayısı, 5'e (2 altın, 2 gümüş, 1 bronz) yükseldi.

İlgili Konular: #Altın Madalya #Dünya Tekvando Şampiyonası #Nafia Kuş Aydın

İlgili Haberler

Nafia Kuş Aydın'dan bronz madalya
Nafia Kuş Aydın'dan bronz madalya Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli tekvandocu Nafia Kuş Aydın, kadınlar +67 kiloda bronz madalya kazandı.
Paris 2024'te bronz madalya kazanmıştı: Nafia Kuş kariyerindeki tek eksiği tamamlamak istiyor!
Paris 2024'te bronz madalya kazanmıştı: Nafia Kuş kariyerindeki tek eksiği tamamlamak istiyor! Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya kazanan milli sporcu Nafia Kuş, basın mensuplarına konuştu. Kariyerinde bir tek olimpiyat altın madalyasının eksik kaldığını belirten Kuş, "İnşallah Los Angeles'ta koleksiyonumun eksik parçasını tamamlayacağım. Diğer katıldığım kategorilerde, yarışmalarda altın madalyam var ama şu an sadece olimpiyat altın madalyası eksik kaldı" ifadelerini kullandı.
Milli tekvandocu Nafia Kuş Aydın'dan
Milli tekvandocu Nafia Kuş Aydın'dan "altın madalya" sözü Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda tekvandoda kadınlar +67 kiloda bronz madalya kazanan milli sporcu Nafia Kuş Aydın, memleketi Adana'ya gitmek için indiği Çukurova Uluslararası Havalimanı'nda karşılandı.