Nainggolan: "Kimse beni transfer etmek istemiyor"

Yayınlanma: 12.09.2023 - 07:13

Güncelleme: 12.09.2023 - 07:13

Belçikalı 35 yaşındaki orta saha oyuncusu Radja Nainggolan, herhangi bir kulübün kendisi için teklif yapmadığını açıkladı.

Nainggolan verdiği röportajda Avrupa'nın büyük liglerinde sona eren transfer döneminde teklif almadığını açıklayarak, "Hala faydalı olacağımı bilsem de artık kimse beni transfer etmek istemiyor" sözlerini kullandı. Deneyimli oyuncunun emekli olacağına dair herhangi bir söz kullanmaması ise dikkat çekti.

Kariyerine Beerschot altyapısında başlayan Nainggolan, İtalya'da Piacenza'ya 2004 yılında adım attı ve kariyeri uzun süre İtalya'da devam eti. 2014 yılında 15 milyon euroya Roma'ya transfer olan Nainggolan, 2018'de 38 milyon euroya Inter'e gitti.

Nainggolan son olarak ise geçen sezon İtalya'nın SPAL ekibiyle Serie B'de top koşturdu ve çıktığı 10 maçta 1 gol 2 asistlik katkı sağladı.