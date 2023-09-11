Kasımpaşa'ya Belçikalı forvet!

Süper Lig ekibi Kasımpaşa, Belçikalı futbolcu Julien Ngoy'u renklerine bağladı.

AA
Yayınlanma: 11.09.2023 - 23:04
Kasımpaşa'ya Belçikalı forvet!
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Belçikalı santrfor Julien Ngoy'u transfer etti.

Lacivert-beyazlı kulübün açıklamasında, 25 yaşındaki oyuncunun sağlık kontrollerinin ardından Turgay Ciner Spor Tesisleri'nde kendisini Kasımpaşalı yapan sözleşmeye imza attığı belirtildi.

Ngoy, son olarak Belçika'da Mechelen forması giyiyordu.


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Julien Ngoy kasımpaşa transfer

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