Kasımpaşa'ya Belçikalı forvet!
Süper Lig ekibi Kasımpaşa, Belçikalı futbolcu Julien Ngoy'u renklerine bağladı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Belçikalı santrfor Julien Ngoy'u transfer etti.
Lacivert-beyazlı kulübün açıklamasında, 25 yaşındaki oyuncunun sağlık kontrollerinin ardından Turgay Ciner Spor Tesisleri'nde kendisini Kasımpaşalı yapan sözleşmeye imza attığı belirtildi.
Ngoy, son olarak Belçika'da Mechelen forması giyiyordu.
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