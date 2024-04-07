Nantes - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Olympique Lyon, Fransa 1. Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 28. haftasında deplasmanda Nantes ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.04.2024 - 12:38
Nantes - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Fransa Ligue 1'de 28. hafta heyecanı yaşanıyor.

Pierre Sage yönetimindeki Lyon, deplasmanda Antoine Kombouare'nin ekibi Nantes ile karşı karşıya gelecek.

NANTES - LYON MAÇI SAAT KAÇTA?

Beaujoire Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.

NANTES - LYON MAÇI HANGİ KANALDA?

Fransız hakem Jérôme Brisard'ın yöneteceği karşılaşma Bein Sports 4 kanalından naklen yayımlanacak.

Lyon, ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Reims ile 1-1 berabere kalmıştı.

Nantes ise Nice deplasmanından 2-1'lik galibiyet ile ayrılmıştı.


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