Nantes, Mustafa Muhammed'in bonservisini alıyor
Nantes kiralık olarak kadrosuna kattığı Mustafa Muhammed'in bonservisi almayı düşünüyor.
Galatasaray'ın kadroda düşünmediği oyunculardan Mustafa Muhammed sezon başında Fransa'nın Nantes takımına satın alma opsiyonuyla kiralanmıştı. Mısırlı forvet kısa sürede takımının vazgeçilmez oyuncularından biri oldu.
Nantes ile 11 maça çıkan Mustafa Muhammed, 3 gol atarken, 2 de asist yaptı.
Habertürk'ün haberine göre Fransız takımı, potansiyeli ve yaşının genç olması nedeniyle Mustafa Muhammed'in bonservisini almayı düşünüyor. Galatasaray bu durumda 5 milyon 700 bin Euro kazanacak.
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