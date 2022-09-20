Nantes, Mustafa Muhammed'in bonservisini alıyor

Nantes kiralık olarak kadrosuna kattığı Mustafa Muhammed'in bonservisi almayı düşünüyor.

cumhuriyet.com.tr
20 Eylül 2022 Salı, 16:29
Nantes, Mustafa Muhammed'in bonservisini alıyor
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Galatasaray'ın kadroda düşünmediği oyunculardan Mustafa Muhammed sezon başında Fransa'nın Nantes takımına satın alma opsiyonuyla kiralanmıştı. Mısırlı forvet kısa sürede takımının vazgeçilmez oyuncularından biri oldu.

Nantes ile 11 maça çıkan Mustafa Muhammed, 3 gol atarken, 2 de asist yaptı.

Habertürk'ün haberine göre Fransız takımı, potansiyeli ve yaşının genç olması nedeniyle Mustafa Muhammed'in bonservisini almayı düşünüyor. Galatasaray bu durumda 5 milyon 700 bin Euro kazanacak.


Nantes Mustafa Muhammed galatasaray

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