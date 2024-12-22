Napoli, deplasmanda iki gol ile güldü

İtalya Serie A'nın 17. Hafta maçında Napoli, deplasmanda Genoa'yı 2-1 mağlup etti.

Napoli, deplasmanda iki gol ile güldü
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.12.2024 - 00:09

İtalya Serie A'nın 17. Hafta maçında Napoli, Genoa'ya konuk oldu. Comunale Luigi Stadyumu'ndaki mücadeleyi deplasman ekibi Napoli 2-1 kazandı.

Napoli'ye galibiyeti getiren golleri 15'te Zambo Anguissa ile 23'te Amir Rrahmani kaydetti. Genoa'nın tek golünü ise 51'de Andrea Pinamonti attı.

Napoli, bu sonucun ardından puanını 38 yaparak liderlik koltuğuna oturdu. Genoa, 16 puanda kaldı.

İtalya Serie A'nın bir sonraki haftasında Napoli, Venezia'yı konuk edecek. Genoa, Empoli deplasmanına gidecek.


Etiketler: #napoli #genoa #İtalya Serie A

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