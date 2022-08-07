Napoli forması giyen Gianluca Gaetano Whatsapp mesajı yüzünden iki maç ceza aldı

Geçen sene Cremonese'de kiralık oynayan Napolili Gianluca Gaetano, rakip takım Como'daki arkadaşı Parigini'ye şaka yoluyla "3 puanı bırakabilir misiniz?" şeklinde mesaj attı. Cremonese kazanıp Serie A'ya yükselirken Gaetano 2 maç men ve 4.500 Euro para cezası aldı.

cumhuriyet.com.tr
07 Ağustos 2022 Pazar, 12:53
Napoli forması giyen Gianluca Gaetano Whatsapp mesajı yüzünden iki maç ceza aldı
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İtalya Futbol Federasyonu, Napoli orta sahasında görev yapan Gianluca Gaetano'yu görülmemiş bir nedenle cezalandırdı. Gaetano arkadaşı Vittorio Parigini'ye gönderdiği mesaj nedeniyle iki maç sahalardan uzak kalacak.

Geçen sezon Serie B ekibi Cremonese'de kiralık oynayan Gaetano, kapanış haftasında Como ile oynadıkları maç öncesi rakip takımdaki arkadaşı Vittorio Parigini'ye Whatsapp üzerinden şaka yolluyla bir mesaj attı.

WHATSAPP MESAJI BAŞINA İŞ AÇTI

22 yaşındaki futbolcu arkadaşına, 'Ci lasci i tre punti venerdì?' (Cuma günü üç puanı bize bırakabilir misiniz?) sorusunu yöneltti. Cremonese mücadeleyi kazanarak Serie A'ya yükselmeyi başarırken, mesajı gönderen Gaetano, 2 maç ve 4 bin 500 Euro ile cezalandırıldı.



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