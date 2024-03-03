Napoli - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Napoli, İtalya Serie A'nın 27. hafta karşılaşmasında sahasında Juventus ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.
İtalya Serie A'da 27. hafta heyecanı sürüyor.
Francesco Calzona yönetimindeki Napoli, sahasında Massimiliano Allegri'nin ekibi Juventus ile karşı karşıya gelecek.
NAPOLI - JUVENTUS MAÇI SAAT KAÇTA?
Diego Armanda Maradona Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.
NAPOLI - JUVENTUS MAÇI HANGİ KANALDA?
İtalyan hakem Maurizio Mariani'nin yöneteceği karşılaşma S Sport 2'den naklen yayımlanacak.
Napoli, İtalya Serie A'da oynadığı son maçta deplasmanda Sassuolo'yu 6-1 mağlup etmişti.
Juventus ise sahasında Frosinon'yi 3-2 mağlup etmişti.
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