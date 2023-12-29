Napoli - Monza maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Napoli, İtalya Serie A'nın 18. haftasında sahasında Monza ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 20:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.12.2023 - 13:35
Napoli - Monza maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İtalya Serie A'da 18. hafta heyecanı yaşanıyor. 

Walter Mazzari yönetimindeki Napoli, sahasında Raffaele Palladino'nun ekibi Monza ile karşı karşıya gelecek.

NAPOLİ - MONZA MAÇI SAAT KAÇTA?

Diego Armando Maradona Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 20:30'da başlayacak.

NAPOLİ - MONZA MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalyan hakem Marco Di Bello'nun yöneteceği karşılaşma S Sport'tan naklen yayımlanacak.

Napoli, oynadığı son karşılaşmada deplasmanda Roma'ya 2-0'lık skorla mağlup olmuştu. 

Monza ise evinde Fiorentina'ya 1-0 mağlup olmuştu. 


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