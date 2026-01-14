Cumhuriyet Gazetesi Logo
Napoli'nin galibiyet hasreti 3 maça çıktı!

Napoli'nin galibiyet hasreti 3 maça çıktı!

14.01.2026 22:57:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Napoli'nin galibiyet hasreti 3 maça çıktı!

Napoli, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 20. haftasında kendi sahasında ağırladığı Parma ile 0-0 berabere kaldı.

İtalya Ligi'nin 20. hafta maçında Napoli ile Parma karşı karşıya geldi. mücadele 0-0'lık eşitlikle bitti.

Inter deplasmanından 2-2 beraberlikle döndükten sonra bu kez kazanmak isteyen Napoli, Parma'ya göre daha üretken bir oyun sergilemesine rağmen, yine istediği sonucu alamadı. Napoli'nin ligde galibiyet hasreti üç maça çıktı.

NOA LANG FORMA GİYDİ

Napoli'de adı Galatasaray ile anılan Noa Lang maça ilk 11'de başladı ve 59 dakika sahada kaldı. Eljif Elmas da 59. dakikada oyuna dahil oldu.

Bu beraberlik sonrası Napoli puanını 40'a yükseltti. Parma da 22 puana ulaştı.

İtalya Ligi'nde hafta sonu Napoli, Sassuolo'yu ağırlayacak. Parma'nın konuğu Genoa olacak.

İlgili Konular: #serie a #napoli #parma

İlgili Haberler

Türk Telekom, London Lions'ı rahat geçti!
Türk Telekom, London Lions'ı rahat geçti! Türk Telekom, EuroCup'ın 14. haftasında kendi evinde ağırladığı London Lions'ı 88-63 mağlup etti.
Fenerbahçe Türkiye Kupası'nda 3 puanı Anderson Talisca ile aldı!
Fenerbahçe Türkiye Kupası'nda 3 puanı Anderson Talisca ile aldı! Fenerbahçe, Türkiye Kupası grup aşamasının ikinci haftasında deplasmanda karşılaştığı Beyoğlu Yeni Çarşı'yı 1-0 mağlup etti.
Afrika Uluslar Kupası'nda ilk finalist belli oldu!
Afrika Uluslar Kupası'nda ilk finalist belli oldu! Senegal, Afrika Uluslar Kupası'nın yarı finalinde karşılaştığı Mısır'ı 1-0 mağlup ederek finale adını yazdıran takım oldu.