Napoli - Rangers maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

26 Ekim 2022 Çarşamba, 17:36

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta heyecanı devam ediyor.

A Grubu'nda milli futbolcu Rıdvan Yılmaz'ın formasını giydiği Rangers, deplasmanda İtalyan ekip Napoli ile karşılaşacak.

NAPOLİ - RANGERS MAÇI SAAT KAÇTA?

Diego Armando Maradona Stadı'nda oynanacak karşılaşma TSİ 22:00'de başlayacak.

NAPOLİ - RANGERS MAÇI HANGİ KANALDA?

Türk hakem Halil Umut Meler'in yöneteceği mücadele Exxen platformundan naklen yayımlanacak.

Napoli, grubundaki 4. maçında kendi sahasında ağırladığı Ajax'ı 4-2 mağlup etmişti.

Rangers ise kendi eveinde konuk ettiği Liverpool'a 7-1 mağlup olmuştu.