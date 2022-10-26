Napoli - Rangers maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde milli futbolcu Rıdvan Yılmaz'ın formasını giydiği Rangers, deplasmanda Napoli ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta heyecanı devam ediyor.
A Grubu'nda milli futbolcu Rıdvan Yılmaz'ın formasını giydiği Rangers, deplasmanda İtalyan ekip Napoli ile karşılaşacak.
NAPOLİ - RANGERS MAÇI SAAT KAÇTA?
Diego Armando Maradona Stadı'nda oynanacak karşılaşma TSİ 22:00'de başlayacak.
NAPOLİ - RANGERS MAÇI HANGİ KANALDA?
Türk hakem Halil Umut Meler'in yöneteceği mücadele Exxen platformundan naklen yayımlanacak.
Napoli, grubundaki 4. maçında kendi sahasında ağırladığı Ajax'ı 4-2 mağlup etmişti.
Rangers ise kendi eveinde konuk ettiği Liverpool'a 7-1 mağlup olmuştu.
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