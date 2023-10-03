Napoli - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı?
Milli futbolcu Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ikinci maçında deplasmanda Napoli ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta heyecanı yaşanıyor.
Carlo Ancelotti yönetimindeki Real Madrid, deplasmanda Rudi Garcia'nın ekibi Napoli ile karşı karşıya gelecek.
NAPOLI - REAL MADRID MAÇI SAAT KAÇTA?
Diego Armando Maradona Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
NAPOLI - REAL MADRID MAÇI HANGİ KANALDA?
Fransız hakem Clement Turpin'in yöneteceği karşılaşma Exxen platformundan naklen yayımlanacak.
ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?
Milli futbolcu Arda Güler, sakatlığı sebebiyle bu karşılaşmada görev alamayacak.
Real Madrid, grupta oynadığı ilk maçta kendi sahasında ağırladığı Union Berlin'i 1-0 mağlup etmişti.
Napoli ise deplasmanda karşılaştığı Braga'yı 2-1 yenmişti.
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