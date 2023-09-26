Alaba'dan Arda Güler'e geçmiş olsun mesajı
Real Madrid forması giyen David Alaba, sakatlık yaşayan takım arkadaşı Arda Güler için geçmiş olsun mesajı paylaştı.
Real Madrid'de yeniden sakatlanan Arda Güler için David Alaba'dan bir paylaşım geldi.
Alaba, sosyal medya hesabından Arda Güler'le fotoğrafını paylaştı ve, "Geçmiş olsun kardeşim, daha güçlü geri döneceksin" ifadelerini kullandı.
Alaba'nın bu paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum aldı.
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