Alaba'dan Arda Güler'e geçmiş olsun mesajı

Real Madrid forması giyen David Alaba, sakatlık yaşayan takım arkadaşı Arda Güler için geçmiş olsun mesajı paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.09.2023 - 20:10
Alaba'dan Arda Güler'e geçmiş olsun mesajı
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Real Madrid'de yeniden sakatlanan Arda Güler için David Alaba'dan bir paylaşım geldi.

Alaba, sosyal medya hesabından Arda Güler'le fotoğrafını paylaştı ve, "Geçmiş olsun kardeşim, daha güçlü geri döneceksin" ifadelerini kullandı.

Alaba'nın bu paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum aldı.


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