Alaba'dan Arda Güler'e geçmiş olsun mesajı

Yayınlanma: 26.09.2023 - 20:10

Güncelleme: 26.09.2023 - 20:11

Real Madrid'de yeniden sakatlanan Arda Güler için David Alaba'dan bir paylaşım geldi.

Alaba, sosyal medya hesabından Arda Güler'le fotoğrafını paylaştı ve, "Geçmiş olsun kardeşim, daha güçlü geri döneceksin" ifadelerini kullandı.

Alaba'nın bu paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum aldı.