İkinci kez sakatlanmıştı... Carlo Ancelotti'den Arda Güler açıklaması!
İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekibi Real Madrid'in İtalyan teknik direktörü Carlo Ancelotti, antrenmanda sakatlanan milli futbolcu Arda Güler hakkında konuştu. Ancelotti, "Arda antrenmanlarda çok iyiydi, çok çalışıyordu. Hatta antrenman maçında son golü bile o attı. Şanssızlık yaşadı ve küçük bir sorunu var" ifadelerini kullandı" ifadelerini kullandı.
Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler'in ikinci kez sakatlık geçirmesiyle ilgili konuştu.
Basın mensuplarına konuyla ilgili açıklama yapan Ancelotti, "Arda antrenmanlarda çok iyiydi, çok çalışıyordu. Hatta antrenman maçında son golü bile o attı. Şanssızlık yaşadı ve küçük bir sorunu var" ifadelerini kullandı.
Arda Güler'in dizinden yaşadığı problemi tamamen atlattığını söyleyen Ancelotti, "Menisküs probleminden tamamen kurtuldu. Bu son yaşadığı problem sadece onun tamamen hazır olmasını engelledi" diye konuştu.
REAL MADRID'İN AÇIKLAMASI
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Arda Güler'e Real Madrid Sağlık Hizmetleri tarafından yapılan tetkiklerin ardından sol bacağında rectus femoris kasında sakatlık teşhisi konuldu" sözleri kullanılmıştı.
ARDA GÜLER NE ZAMAN OYNAYACAK?
İlk belirlemelere göre Arda Güler'in en az 3 hafta sahalardan uzak kalabileceği ifade ediliyor.
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