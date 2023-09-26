Son Dakika: Arda Güler'den kötü haber

Son dakika haberi... İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekibi Real Madrid, milli futbolcu Arda Güler'in sakatlandığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.09.2023 - 15:40
Son Dakika: Arda Güler'den kötü haber
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Real Madrid'in Türk futbolcusu Arda Güler'in sol arka adalesinden sakatlandığı açıklandı.

3 HAFTA SAHALARDAN UZAK KALACAK İDDİASI

İspanyol devinin sezon başındaki ABD kampında sakatlanan ve yeni iyileşen Arda'nın sağlık durumuyla ilgili Real Madrid'in internet sitesinden yapılan açıklamada "Oyuncumuz Arda Güler'e Real Madrid Sağlık Hizmetleri tarafından yapılan tetkiklerin ardından sol rektus femoris kasından sakatlık teşhisi konuldu" ifadeleri kullanıldı.

İspanyol basınında Arda'nın en az 3 hafta sahalardan uzak kalacağı öne sürüldü.


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