Napoli - Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Milli oyuncu Zeki Çelik'in formasını giydiği Roma, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 34. haftasında deplasmanda Napoli ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 19:00'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.04.2024 - 12:33
Napoli - Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İtalya Serie A'da 34. hafta heyecanı yaşanıyor.

Daniele De Rossi yönetimindeki Roma, deplasmanda Francesco Calzona'nın ekibi Napoli ile karşı karşıya gelecek.

NAPOLİ - ROMA MAÇI SAAT KAÇTA?

Diego Armando Maradona Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 19:00'da başlayacak.

NAPOLİ - ROMA MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalyan hakem Simone Sozza'nın yöneteceği karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.

Roma, ligde oynadığı son maçta Udinese deplasmanından 2-1'lik galibiyet ile ayrılmıştı.

Napoli ise deplasmanda karşılaştığı Empoli'ye 1-0 mağlup olmuştu.


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