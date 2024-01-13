Napoli - Salernitana maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Napoli, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 20. haftasında kendi sahasında Salernitana ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 17:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.01.2024 - 13:32
Napoli - Salernitana maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İtalya Serie A'da 20. hafta heyecanı yaşanıyor.

Walter Mazzarri yönetimindeki Napoli, kendi sahasında Filippo Inzaghi'nin ekibi Salernitana ile karşı karşıya gelecek.

NAPOLİ - SALERNİTANA MAÇI SAAT KAÇTA?

Diego Armando Maradona Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 17:00'de başlayacak.

NAPOLİ - SALERNİTANA MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalyan hakem Livio Marinelli'nin yöneteceği karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.

Napoli, ligde oynadığı son maçta Torino deplasmanından 3-0'lık mağlubiyet ile ayrılmıştı.

Salernitana ise kendi sahasında ağırladığı Juventus'a 2-1 mağlup olmuştu.


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