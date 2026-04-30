Adı Napoli ile anılıyordu: Gabriel Sara'ya Premier Lig'den talip

30.04.2026 12:55:00
Adı Napoli ile anılan Galatasaray'ın Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara'ya Premier Lig ekibi Aston Villa'nın da talip olduğu iddia edildi.

Galatasaray'ın 2024-25 sezonu başında Norwich'ten 18 milyon Euro'ya transfer ettiği Gabriel Sara, ilk geldiği dönemde tartışılsa da ilerleyen süreçte büyük bir ivme yakaladı.

ASTON VİLLA GÖRÜŞMELERE BAŞLADI

Galatasaray orta sahasının en kritik parçalarından biri haline gelen Gabriel Sara, Avrupa'nın önemli ekiplerinin dikkatini çekti. Brezilyalı futbolcu için Napoli'den sonra şimdi de Aston Villa devreye girdi.

Nicolo Schira'nın aktardığı habere göre Aston Villa, Gabriel Sara transferi için Galatasaray'la görüşmelere başladı. Sarı-kırmızılıların başarılı futbolcu için ne kadar bonservis talep edeceği merak konusu.

SARA'NIN SEZON KARNESİ

Bu sezon tüm kulvarlarda 42 maça çıkıp 2802 dakika sahada kalan Sara, 6 gol ve 5 asistlik skor katkısı verdi.

