Napoli'de Fransız hoca ile yollar ayrılıyor... Veliahtı belli oldu!
İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekibi Napoli'nin Fransız teknik direktör Rudi Garcia ile yolları ayırarak takımın başına Hırvat Igor Tudor'u getireceği iddia edildi.
İtalya Serie A ekiplerinden Napoli, teknik direktör değişikliğine gitmeye hazırlanıyor.
Geçen sezon takımı şampiyon yapan Luciano Spalletti'nin ardından Rudi Garcia'yı göreve getiren Napoli, Garcia ile yollarını ayırma kararı aldı.
Igor Tudor
GARCIA YERİNE TUDOR
İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre, İtalyan ekibi Garcia ile ayrılığı kısa süre içerisinde açıklayacak.
Napoli'de Garcia yerine düşünülen ilk ismin ise son olarak Marsilya'yı çalıştıran Igor Tudor olduğu ileri sürüldü.
İtalya Serie A'da geride kalan 12 haftada 21 puan toplayan Napoli, 4. sırada yer alıyor. İtalyan ekibi, Real Madrid, Braga ve Union Berlin'in olduğu Şampiyonlar Ligi'nde ise 4 maçta 7 puan topladı.
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