Napoli'de Kim Min-Jae kendine hayran bıraktı... Spalletti'den övgü dolu sözler
İtalya Serie A ekibi Napoli'nin Fenerbahçe'den kadrosuna kattığı Güney Koreli Kim Min-Jae, İtalya'ya damga vurmaya devam ediyor. Napoli'nin Roma'yı mağlup ettiği mücadele sonrası teknik direktör Luciano Spalletti, Güney Koreli stopere övgü dolu sözler kullandı.
Tarihinin en başarılı başlangıçlarından birine imza atan Napoli, Serie A'nın 11. haftasında Jose Mourinho yönetimindeki Roma'ya konuk oldu. Zorlu mücadelede Spaletti'nin çalıştırdığı Napoli, Osimhen'in golüyle rakibini 1-0 mağlup etmeyi başardı ve üst üste 7. galibiyetine ulaştı. Karşılaşmada başarılı stoper Kim Min-Jae, teknik direktör Luciano Spalletti'nin beğenisini topladı.
SPALLETTI'Yİ ETKİLEMEYİ BAŞARDI
Zorlu mücadelenin ardından Napoli teknik direktörü Luciano Spalletti de Güney Koreli savunmacıya olan hayranlığını saklayamadı. Tecrübeli teknik adam Kim Min-Jae için şu sözleri dile getirdi:
"Bir tehlike oluştuğunda, Kim her zaman durumun farkında, çok hızlı adım atıyor ve durumu kontrol altına alıyor. Her şeye ve herkese göz kulak oluyor, bu yüzden o sadece fiziksel üstünlükten daha fazlası."
İTALYAN BASININDAN ÖVGÜ DOLU SÖZLER
İtalyan basını da Kim Min-Jae'nin Roma maçı performansını göz ardı etmedi. Başarılı stoper için şu ifadeler kullanıldı:
"Napoli çok üretken bir takım ama aynı zamanda bu akşam savunmadaki sağlamlığını da gösterdi ve bir başka mükemmel Kim Min-jae performansıyla Roma'yı son derece sessiz tuttu."
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