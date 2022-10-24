Napoli'de Kim Min-Jae kendine hayran bıraktı... Spalletti'den övgü dolu sözler

24 Ekim 2022 Pazartesi, 13:23

Tarihinin en başarılı başlangıçlarından birine imza atan Napoli, Serie A'nın 11. haftasında Jose Mourinho yönetimindeki Roma'ya konuk oldu. Zorlu mücadelede Spaletti'nin çalıştırdığı Napoli, Osimhen'in golüyle rakibini 1-0 mağlup etmeyi başardı ve üst üste 7. galibiyetine ulaştı. Karşılaşmada başarılı stoper Kim Min-Jae, teknik direktör Luciano Spalletti'nin beğenisini topladı.

SPALLETTI'Yİ ETKİLEMEYİ BAŞARDI

Zorlu mücadelenin ardından Napoli teknik direktörü Luciano Spalletti de Güney Koreli savunmacıya olan hayranlığını saklayamadı. Tecrübeli teknik adam Kim Min-Jae için şu sözleri dile getirdi:

"Bir tehlike oluştuğunda, Kim her zaman durumun farkında, çok hızlı adım atıyor ve durumu kontrol altına alıyor. Her şeye ve herkese göz kulak oluyor, bu yüzden o sadece fiziksel üstünlükten daha fazlası."

İTALYAN BASININDAN ÖVGÜ DOLU SÖZLER

İtalyan basını da Kim Min-Jae'nin Roma maçı performansını göz ardı etmedi. Başarılı stoper için şu ifadeler kullanıldı:

"Napoli çok üretken bir takım ama aynı zamanda bu akşam savunmadaki sağlamlığını da gösterdi ve bir başka mükemmel Kim Min-jae performansıyla Roma'yı son derece sessiz tuttu."