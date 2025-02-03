Napoli'den Allan Saint-Maximin açıklaması: 'Biraz karmaşık bir durum'
İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekibi Napoli'nin sportif direktörü, Fenerbahçe forması giyen 27 yaşındaki Fransız oyuncu Allan Saint-Maximin'in transferi hakkında konuştu.
Fenerbahçe'den Napoli'ye gitmesi beklenen Allan Saint-Maximin için İtalya'dan transfer açıklaması geldi.
Napoli'nin sportif direktörü Giovanni Manna, Roma ile pazar günü oynadıkları maçtan kısa bir süre önce yaptığı açıklamada, Fransız futbolcunun durumuyla ilgili konuştu.
"HENÜZ BİZİM OYUNCUMUZ DEĞİL"
Manna, "Henüz bizim oyuncumuz değil. Biraz karmaşık bir durum. Neler olacağını göreceğiz, uğraşıyoruz" diye konuştu.
Öte yandan İtalyan basını, İtalya'da transferin bugün (3 Şubat) bitecek olması nedeniyle Maximin transferinin zamana karşı bir yarış olduğunu duyurdu.
KADROYA ALINMAMIŞTI
Maximin, Napoli'ye transfer durumu nedeniyle Fenerbahçe'nin Rizespor ile oynadığı maçın kadrosuna alınmamıştı.
Fenerbahçe, bonservisi Al Ahli'de bulunan 27 yaşındaki futbolcuyu yaz transfer döneminde kiralık olarak kadrosuna katmıştı. Fenerbahçe forması altında 24 maçta süre bulan Maximin, 3 gol attı ve 4 asist yaptı.
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