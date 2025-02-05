Napoli'den Allan Saint-Maximin itirafı: 'Son dakikaya kadar uğraştık ancak...'
İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekibi Napoli'nin sportif direktörü Giovanni Manna, Fenerbahçeli oyuncu Allan Saint-Maximin'in transferinin neden gerçekleşmediğini açıkladı.
Napoli'den Allan Saint-Maximin transferi için bir itiraf geldi.
İtalyan ekibinin sportif direktörü Giovanni Manna, Maximin için son dakikaya uğraştıklarını ancak sorunlarla karşılaştıklarını söyledi.
Manna, "Allan Saint-Maximin ile son dakikaya kadar anlaşmaya çalıştık ancak bazı sorunlar çıktı. Al Ahli'nin taleplerini karşılayamadık, aynı durum Fenerbahçe için de geçerli" ifadelerini kullandı.
Napoli, Fransız futbolcu ile anlaşmış ancak Maximin'in Napoli'ye transferi son anda gerçekleşmemişti. Napoli, bu gelişmenin ardından Milan'dan Noah Okafor'u kadrosuna katmıştı.
MAXIMIN'DEN AÇIKLAMA
Maximin, Napoli'ye transferinin olmaması sonrası sosyal medya hesabından, "Çok teşekkür ederim. Tüm mesajlarınızı okudum, sadece teşekkür ederim çocuklar. Desteğinizi asla unutmayacağım. O yüzden bir şeyi bilin, bunlar sadece lafta değil! Ben de sizi seviyorum. Son zamanlarda her şeyin kolay olduğunu söylemek yalan olur. Anlamadığım pek çok şey var, özellikle de bazı şeylerin ele alınış şekli, söylenenler, babamın hastalığı ve diğer şeyler... Yakında her şeyi size anlatacağım. 'Bir yalan dünyanın yarısını dolaşırken, gerçek hala ayakkabılarını giyiyor olabilir.' Saha dışında ne olursa olsun sizin için sonuna kadar savaşacağım. Asla o nankör insanlardan biri olmayacağım. Beni kendinizden biri olarak gördüğünüz için teşekkür ederim" açıklamasında bulundu.
24 MAÇTA 7 GOLE KATKI
Napoli'ye transferi nedeniyle Fenerbahçe'nin son oynadığı Rizespor maçında kadroda yer almayan Maximin, sarı-lacivertlilerde bu sezon toplamda 24 maça çıktı ve 3 gol, 4 asistlik performans ortaya koydu.
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