Napoli'den deplasmanda kritik puan kaybı!
Napoli, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 31. haftasında deplasmanda karşılaştığı Bologna ile 1-1 berabere kaldı.
İtalya Serie A'nın 31. haftasında Napoli, deplasmanda Bologna ile karşılaştı.
Renato Dall'Ara Stadyumu'nda oynanan mücadele, 1-1 beraberlikle sonuçlandı.
Napoli'nin golünü 18. dakikada Andre Zambo Anguissa kaydetti.
GALİBİYET SERİSİ SONA ERDİ
Bologna'ya beraberliği getiren gol ise 64. dakikada Dan Ndoye'den geldi.
Bu sonuçla birlikte Napoli, lider Inter ile arasında puan farkını 1'e indirme fırsatını kaçırdı ve 65 puanla 2. sırada yer aldı.
5 maçlık galibiyet serisi son bulan Bologna ise 57 puanla 4. sırada konumlandı.
Serie A'da bir sonraki hafta Napoli, Empoli'yi konuk edecek. Bologna ise deplasmanda Atalanta ile karşılaşacak.
Etiketler: #napoli #bologna #İtalya Serie A
Spor Haberleri
- Newcastle United deplasmanda çok rahat!
- Napoli'den deplasmanda kritik puan kaybı!
- Kırmızı kart gören Tayyip Talha'dan açıklama!
- Sergen Yalçın'dan Solskjaer iddiası!
- Salih Uçan: '10 kişi de olsak 9 kişi de olsak...'
- Solskjaer'den puan kaybı açıklaması!
- Ernest Muçi: 'Bu performanstan gurur duyuyorum'
- Gedson Fernandes: 'Daha çok çalışmak zorundayız'
- İzmir'de kazanan çıkmadı!
- Anadolu Efes'ten farklı galibiyet!
En Çok Okunan Haberler
-
- 2 Nisan boykotunun etkisi belli oldu!
- Kılıçdaroğlu 'kurultay sonrası' sessizliğini bozdu
- CHP'li belediye başkanı partisinden istifa etti
- 12 milyar Avro’ya KKTC’yi sattılar
- Bakan Tunç'u sinirlendiren 'Trump' sorusu
- Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu?
- Bağımsız milletvekilinin parti kararı belli oldu
- İmamoğlu'nun tutukluluğuna itiraz edildi
- Süleyman Soylu, Özgür Özel'i hedef aldı!
- DEM Parti'den çok sert 'silah bırakma' çıkışı