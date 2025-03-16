Napoli'ye bir çelme de Venezia'dan!
İtalya Serie A'nın 29. haftasında Venezia ile Napoli 0-0 berabere kaldı.
İtalya Serie A'nın 29. haftasında Venezia ile Napoli karşı karşıya geldi.
Stadio Pier Luigi Penzo'da oynanan maçta Venezia ile Napoli 0-0 berabere kaldı.
KÖTÜ SERİLER DEVAM ETTİ
Bu sonuçla birlikte Napoli, ligde çıktığı son 7 maçta 6. puan kaybını yaşadı(1M 5B).
Ev sahibi Venezia ise ligde üst üste oynadığı 12 maçtan da galip gelememiş oldu.
Etiketler: #napoli #Venezia #İtalya Serie A
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