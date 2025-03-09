Napoli'nin 5 maçlık hasreti sona erdi!
Napoli, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 28. haftasında kendi sahasında ağırladığı Fiorentina'yı 2-1 mağlup etti.
İtalya Serie A'nın 28. haftasında Napoli ile Fiorentina karşı karşıya geldi.
Stadio Diego Armando Maradona'da oynanan maçta Napoli, Fiorentina'yı 2-1 mağlup etti.
Ev sahibi Napoli'nin golleri, 26. dakikada Romelu Lukaku ve 60. dakikada Giacomo Raspadori'den geldi.
Fiorentina'nın skoru belirleyen golünü ise 66. dakikada Albert Gudmundsson kaydetti.
5 MAÇ ARADAN SONRA GALİBİYET
Bu sonuçla birlikte Napoli, ligde üst üste 5 maç aradan sonra galip geldi.
Fiorentina ise son 5 maçtaki 4. mağlubiyetini aldı.
PUAN DURUMU VE FİKSTÜR
Napoli, Fiorentina karşısında galip gelerek puanını 60'a çıkarttı ve Inter'in ardından zirve yarışını sürdürdü.
Napoli, gelecek hafta Venezia'ya konuk olacak.
45 puanla 7. sırada bulunan Fiorentina ise gelecek hafta Juventus'u ağırlayacak.
Etiketler: #napoli #Fiorentina #İtalya Serie A
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