Napoli'ye Como çelmesi: İtalya Serie A'da liderlik el değiştirdi!

Como, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 26. haftasında kendi sahasında ağırladığı Napoli'yi 2-1 mağlup etti.

Napoli'ye Como çelmesi: İtalya Serie A'da liderlik el değiştirdi!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 23.02.2025 - 18:02

İtalya Serie A'nın 26. haftasında Como, Napoli'yi konuk etti.

Giuseppe Sinigaglia Stadı'nda Napoli'yi ağırlayan Como, 7. dakikada Amir Rrahmani'nin kendi kalesine ve 77. dakikada Assane Diao'nun attığı gollerle galibiyete ulaştı.

Konuk takımın golü, 17. dakikada Giacomo Raspadori'den geldi.

ÜST ÜSTE 2. GALİBİYET

Geçen hafta Fiorentina deplasmanında 2-0 kazanan İspanyol çalıştırıcı Cesc Fabregas yönetimindeki Como, üst üste ikinci galibiyetini alarak düşme hattından uzaklaştı. Puanını 28 yapan Como, 13. sıraya yerleşti.

Galibiyet hasreti 4 haftaya çıkan Napoli, 56 puanla ikinci basamakta kaldı.

Haftayı 1-0'lık Genoa galibiyetiyle kapatan Inter ise 26. hafta sonunda 57 puanla liderliği ele geçirdi.


Etiketler: #Como #napoli #İtalya Serie A

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