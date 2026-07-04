Yaz transfer döneminde şu ana kadar Vedat Muriqi ve Amara Diouf'u kadrosuna katan sarı-lacivertliler, Manchester City'nin Hollandalı stoperi Nathan Ake'yi transfer etti. Peki, Nathan Ake kimdir? Fenerbahçe'nin yeni stoperi Nathan Ake kaç yaşında, nereli? Nathan Ake'nin boyu kaç?

NATHEN AKE KİMDİR?

Nathan Benjamin Ake, 18 Şubat 1995'te Güney Hollanda'daki Lahey'de Fildişi Sahilli bir baba ve Hollandalı bir annenin çocuğu olarak dünyaya geldi.

NATHEN AKE HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Aké 2011 yılında Feyenoord'dan Chelsea altyapısına geçti. Aké, Premier League'deki ilk maçına 26 Aralık 2012 tarihinde Norwich City karşısında Juan Mata'nın yerine oyuna girerek çıktı.

25 Mart 2015'te Aké, bir aylığına Championship kulübü Reading'e kiralandı ve on gün sonra Cardiff City'ye karşı 1-1 berabere biten maçta ilk kez forma giydi.

14 Ağustos 2015'te Aké, Chelsea ile beş yıllık yeni bir sözleşme imzaladıktan sonra , yeni yükselen Premier Lig kulübü Watford'a sezon sonuna kadar kiralık olarak transfer oldu.

29 Haziran 2016'da Aké, 2016-17 sezonu için Bournemouth'a kiralık olarak katıldı.

30 Haziran 2017'de Aké, Premier Lig kulübü Bournemouth ile kulüp rekoru olan 20 milyon sterlinlik bir transfer ücreti karşılığında kalıcı bir sözleşme imzaladı ve oyuncu, 2017 transfer penceresi açıldığında ertesi gün resmen kulübe yeniden katıldı.

5 Ağustos 2020'de Aké, Manchester City ile 41 milyon sterlin karşılığında beş yıllık bir sözleşme imzaladı. 21 Eylül'de Premier Lig'de deplasmanda Wolverhampton Wanderers'a karşı 3-1'lik galibiyetle sonuçlanan sezonun ilk maçında ilk 11'de yer aldı ve ilk maçına çıktı.

NATHEN AKE'NİN OYUN TARZI NASIL?

Aké, çok yönlülüğü, pas menzili, oyunu okuma yeteneği, bek, stoper ve defansif orta saha pozisyonlarında oynayabilme becerisi nedeniyle övgü almıştır; bu özellikler iyi bir çalışma ahlakına, profesyonelliğe ve yetenekli tekniğe bağlanmıştır. Topa hakimiyeti ve görünümü, onu eski Hollandalı milli oyuncu Ruud Gullit ile karşılaştırmalara yol açmıştır