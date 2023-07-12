Nathan Redmond, Beşiktaş'ın teklifine hala yanıt vermedi
Eşinin doğumu nedeniyle bir süredir İngiltere'de bulunan Nathan Redmond, Beşiktaş'ın yeni sözleşme teklifine hale yanıt vermedi.
Beşiktaş'ta Nathan Redmond belirsizliği yaşanıyor.
Teknik direktör Şenol Güneş'in takımda kalmasını istediği İngiliz futbolcuya, 3 yıllık sözleşme teklif edildi.
YANIT VERMEDİ
Siyah beyazlılar, 29 yaşındaki oyuncuya senelik 1.7 milyon Euro garanti para vereceğini iletti. Ancak geçen 1 aylık süreye rağmen Redmond, Beşiktaş'ın teklifine halen yanıt vermedi.
Eşinin doğumu nedeniyle İngiltere'de bulunan tecrübeli futbolcunun ailesi İngiltere'de kalmaktan yana.
Redmond'a İngiltere Premier Lig'den 3 kulübün talip olduğu biliniyor.
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