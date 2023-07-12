Nathan Redmond, Beşiktaş'ın teklifine hala yanıt vermedi

Eşinin doğumu nedeniyle bir süredir İngiltere'de bulunan Nathan Redmond, Beşiktaş'ın yeni sözleşme teklifine hale yanıt vermedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.07.2023 - 09:21
Nathan Redmond, Beşiktaş'ın teklifine hala yanıt vermedi
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Beşiktaş'ta Nathan Redmond belirsizliği yaşanıyor.

Teknik direktör Şenol Güneş'in takımda kalmasını istediği İngiliz futbolcuya, 3 yıllık sözleşme teklif edildi.

YANIT VERMEDİ

Siyah beyazlılar, 29 yaşındaki oyuncuya senelik 1.7 milyon Euro garanti para vereceğini iletti. Ancak geçen 1 aylık süreye rağmen Redmond, Beşiktaş'ın teklifine halen yanıt vermedi.

Eşinin doğumu nedeniyle İngiltere'de bulunan tecrübeli futbolcunun ailesi İngiltere'de kalmaktan yana.

Redmond'a İngiltere Premier Lig'den 3 kulübün talip olduğu biliniyor.


Nathan Redmond beşiktaş

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