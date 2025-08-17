Naz Aydemir Akyol'dan Galatasaray açıklaması!

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı'nın yeni transferlerinden Naz Aydemir Akyol, TRT Spor Yıldız'a gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Sarı-kırmızılı kulüpte çok iyi karşılandığına dikkat çeken ve bu sebeple çok mutlu olduğunu belirten deneyimli voleybolcu, "Öncelikle hem mutluyum hem de çok heyecanlıyım. Galatasaray camiası beni çok güzel karşıladı, destek verdi ve adeta bağrına bastı. Bu yüzden benim açımdan da keyifli bir başlangıç oldu diyebilirim" ifadelerini kullandı.

"KAZANMAK ZORUNDAYIZ"

Sarı-kırmızılı takımla başarılara ulaşmak istediğini kaydeden Naz Aydemir Akyol şunları söyledi:

"Hedeflerimiz belli; CEV Kupası'nda şampiyonluğa oynayacağız. Başka hiçbir sonuç başarı olarak kabul edilmemeli. O Avrupa Kupası'nı almak zorundayız. Bu kadro derinliği ve iyi sporcuların yer almasıyla birlikte. Umuyorum ki bir Avrupa Kupası'nı kulübe hediye edeceğiz."