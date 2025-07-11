Nazan Akın Güneş: 'Asıl şampiyonluk, bir görme engellinin bir kere bile evden çıkmasını sağlamak'

11 yaşında geçirdiği havale sonucu görme yetisini yitirdiğini, geçirdiği sakatlıklar sonrası motivasyonunu kaybedip 10 yıl spora ara verdiğini söyleyen para judocu Güneş, nasıl yeniden spora sarıldığını da anlattı. Kanser hastası babasının isteğiyle yeniden mindere dönen Güneş, Paris 2024 Paralimpik Oyunları’nda, daha önce kendisini sakatlayan rakibini 15 saniyede yenip madalyaya uzanmıştı.

“Ben hayata küsmüşken bu noktaya gelebildiysem, başka bir engelli kardeşim de gelebilir. Asıl şampiyonluk, bir görme engellinin bir kere bile evden çıkmasını sağlamak” diyen Güneş, “Ülker paralimpik sporculara sponsor olmak istiyor diye Paralimpik Komitesi’nden bir telefon geldi, bu bir hayaldi ve Paris’te aldığım madalya kadar güzeldi. Bu hayalimi gerçekleştirdi Ülker. Samimi anlamda her zaman yanımızdaydı, Paris’te ve sonrasında hep iletişimdeyiz. Umarım onlarla daha güzel başarılara ulaşırız” ifadelerini kullandı.

KÖLÜFAKI: "GÖSTERİLEN İLGİ DOĞRU BİR ADIM ATTIĞIMIZIN KANITI"

Ülker CEO’su Özgür Kölükfakı, Türkiye Milli Paralimpik Komitesi ile yapılan iş birliği kapsamında hayata geçirdikleri “Yüreğiyle Yarışanlar” video serisinin sporu herkes için erişilebilir kılma vizyonunun parçası olduğunu belirtti. Kölükfakı şunları kaydetti:

“Ülker olarak sporun dönüştürücü gücüne inanıyor, bunun da ötesinde sporun herkes için erişilebilir ve kapsayıcı olması gerektiğini düşünüyoruz. 'Yüreğiyle Yarışanlar' serisini hayata geçirirken amacımız, yalnızca başarıları görünür kılmak değil, engeller karşısında yılmayan, hayatı yeniden inşa eden paralimpik sporcularımızın sesini daha geniş kitlelere ulaştırmaktı. Serinin gördüğü ilgi, doğru bir adım attığımızı da bize gösterdi. Azim ve kararlılıklarıyla sadece sahalarda, spor salonlarında değil hayatın her alanında ilham veren hikayeler yazan sporcularımızın hedeflerine katkı sunmayı sürdüreceğiz.”