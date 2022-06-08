Nazi selamı veren İngiliz taraftarlar tutuklandı
UEFA Uluslar Ligi'nde İngiltere, Almanya'nın konuğu olurken, bazı İngiliz taraftarların tutuklandığı kaydedildi.
UEFA Uluslar Ligi A Grubu maçında Almanya'nın konuğu olan İngiltere'yi desteklemek için Münih'e giden bazı taraftarlar, Alman polisi tarafından tutuklandı.
NTV Spor'un haberine göre, bir videoda Nazi selamı verdikleri tespit edilen 3 İngiliz taraftar, Alman polisi tarafından gözaltına alındı. Ayrıca 4 İngiliz taraftarın da kamuya açık alanda tuvaletini yaptığı için tutuklandığı kaydedildi.
Münih'te İngiliz taraftarların taşkınlığından çekinen birçok bar ve kafe de maç günü kepenk kapattı. Ayrıca, Frauenplatz meydanında 30-40 kişilik bir İngiliz grubun da Alman polisini sokak kavgasına davet ettiği dış basında yer aldı.
İngiltere Milli Takımı Teknik Direktörü Gareth Southgate, daha önce yaptığı açıklamada kötü şöhretleri sebebi ile Münih'teki İngiliz taraftarlarını sakin olmaya davet etmişti.
Video Haberler
- Kuytulcular slogan attı, polis sirenle bastırdı
- Öldürülen tribün lideri davasında yeni gelişme
- Boşanma aşamasındaki eşini öldürüp, intihar etti
- Örümcek gibi tırmanarak girdiği evden iki telefon çaldı
- Bakanın katıldığı toplantıda alanı su bastı
- Obi-Wan Kenobi'nin yıldız oyuncusu ırkçılığa cevap verdi
- Arı kovanlarını parçalayan ayı, fotkapanla görüntülendi
- Üstsüz alışveriş yapan kadın serbest bırakıldı
- İstilacı çekirgelerle 2 bin hindi mücadele edecek
- Su borusu patlayınca yol yarıldı; O anlar kamerada
En Çok Okunan Haberler
-
- 'İktidar son mermisini saklıyor'
- Motorine bu gece dev zam geliyor
- Yol durumu: Karayollarında son durum
- Rusya Büyükelçisi Güvenlik Konseyi oturumunu terk etti
- Bakan Nebati, Erdoğan'ı kızdırdı
- Son anketten Erdoğan'a kötü haber
- Ali Kırca yıllar sonra ortaya çıktı
- 'Akşener ve Davutoğlu dikkatli olsun'
- AKP'de 'yalnızlık' istifası
- Erdoğan hakkında suç duyurusu