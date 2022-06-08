Nazi selamı veren İngiliz taraftarlar tutuklandı

08 Haziran 2022 Çarşamba, 00:00

UEFA Uluslar Ligi A Grubu maçında Almanya'nın konuğu olan İngiltere'yi desteklemek için Münih'e giden bazı taraftarlar, Alman polisi tarafından tutuklandı.

NTV Spor'un haberine göre, bir videoda Nazi selamı verdikleri tespit edilen 3 İngiliz taraftar, Alman polisi tarafından gözaltına alındı. Ayrıca 4 İngiliz taraftarın da kamuya açık alanda tuvaletini yaptığı için tutuklandığı kaydedildi.

Münih'te İngiliz taraftarların taşkınlığından çekinen birçok bar ve kafe de maç günü kepenk kapattı. Ayrıca, Frauenplatz meydanında 30-40 kişilik bir İngiliz grubun da Alman polisini sokak kavgasına davet ettiği dış basında yer aldı.

İngiltere Milli Takımı Teknik Direktörü Gareth Southgate, daha önce yaptığı açıklamada kötü şöhretleri sebebi ile Münih'teki İngiliz taraftarlarını sakin olmaya davet etmişti.