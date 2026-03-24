Nazillispor'dan sahadan çekilme kararı: 12-0 gerideydi...

24.03.2026 20:08:00
Nazillispor, TFF 3. Lig'de kendi sahasında ağırladığı Eskişehir Anadolu Spor Faaliyetleri'ne 12-0 mağlup durumdayken sahadan çekildi.

Nazillispor, TFF 3. Lig 4. Grup'ta sahasında Eskişehir Anadolu Spor Faaliyetleri ile yaptığı maçta 12-0 geriye düşünce 58. dakikada sahadan çekildi.

Grupta 4 puanla son sırada yer alan ve küme düşmesi daha önce kesinleşen Nazillispor, 26. hafta mücadelesinde Pamukören Stadı'nda Eskişehir Anadolu Spor Faaliyetleri ile karşılaştı.

İLK YARIDA 11 GOL YEDİ

İlk yarıyı konuk ekip, 11-0 önde tamamladı.

İkinci yarıya da hızlı başlayan Eskişehir Anadolu Spor Faaliyetleri, 47. dakikada farkı 12'ye çıkardı.

Karşılaşmanın 58. dakikasında Nazillispor Sportif Direktörü Emre Kamış'ın kararıyla ev sahibi ekip, sahadan çekildi.

Bunun üzerine hakem Umut Nasrullah Özhelvacı tarafından müsabaka tatil edildi.

